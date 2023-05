Nghiên cứu mới của Mỹ về bệnh giảm bạch cầu lympho CD4 vô căn

Trong một nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp quan sát, các nhà khoa học tại NIH đã định lượng tế bào miễn dịch và ghi lại sự xuất hiện của tình trạng nhiễm trùng cơ hội - nhiễm trùng thường chỉ ảnh hưởng đến những người có hệ thống miễn dịch bị ức chế - và các tình trạng lâm sàng khác trong số 91 người tham gia.

Các bệnh nhiễm trùng cơ hội phổ biến nhất là các bệnh liên quan đến virus papilloma gây u nhú ở người, nhiễm trùng do nấm cryptococcus, u mềm lây do virus (MCV) và nhiễm trùng do vi khuẩn mycobacteria không phải do lao.