Nghiên cứu mới: Biến đổi khí hậu khiến bão Ian gây mưa nhiều hơn

Các nhà nghiên cứu đã so sánh các mô phỏng thời tiết của thế giới ngày nay - với nhiệt độ đã tăng gần 1,2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp - với các mô phỏng về một thế giới không biến đổi khí hậu do hoạt động của con người.

Ông Wehner cho biết các nhà khoa học đánh giá dựa trên các phương pháp được sử dụng trong một nghiên cứu về mùa bão ở Đại Tây Dương năm 2020, được công bố tháng Tư vừa qua trên tạp chí Nature Communication.

Biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính đang khiến Trái Đất và các đại dương ấm lên, làm tăng độ ẩm trong khí quyển và là nguyên nhân gây ra các cơn bão.

Mặc dù số cơn bão nhiệt đới, hoặc xoáy thuận, có thể không tăng, nhưng các nhà khoa học cho rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu đang tạo ra nhiều xoáy thuận mạnh hơn, gây gió dữ dội hơn và lượng mưa nhiều hơn.