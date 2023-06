Nghiên cứu khoa học: Trẻ khóc nhiều và không hay khóc lớn lên khác biệt ra sao?

Quan sát những người xung quanh chúng ta, không khó để nhận thấy rằng những người sống hướng ngoại và không giấu được những điều trong lòng. Họ có thể vui vẻ bộc lộ cảm xúc của mình và cũng có thể bắt gặp những giọt nước mắt đến rồi đi thật nhanh.

Do đó, những đứa trẻ khóc nhiều từ nhỏ có thể tự do bày tỏ cảm xúc, nhu cầu và sống một cuộc sống tự do và thoải mái. Còn những đứa trẻ không dám khóc từ nhỏ thì rụt rè, sống nội tâm, luôn che giấu cảm xúc thật của mình. Tất nhiên trẻ khó có được những giây phút vui vẻ thực sự trong đời.

2. Khả năng đồng cảm khác nhau

Một người đàn ông nọ có tính cách rất tốt, bất kể khi nào và ở đâu, anh ấy có thể thăn dò tâm tư người khác, nắm bắt được nhu cầu của họ, gửi lời an ủi, động viên.

Khi thấy mọi người khát nước, anh ấy sẽ đưa chai nước. Khi họ khó chịu, anh sẽ chủ động chuyển chủ đề. Khi họ bối rối, anh sẽ giải quyết vấn đề.

Mãi đến sau này, anh mới chia sẻ về quá trình trưởng thành của mình. Anh ấy tự nhận mình là đứa trẻ hay khóc nhè, nhưng may mắn được bố mẹ yêu thương, cưng chiều, cho phép anh được khóc theo cảm xúc.

Do đó, những đứa trẻ hay khóc khi còn nhỏ có cảm xúc tinh tế hơn, xúc giác nhạy cảm hơn và có sự đồng cảm, lòng trắc ẩn. Còn những đứa trẻ kìm nước mắt thường thờ ơ với tình cảm của người khác. Lớn lên trẻ rất ít có bạn thân, trong lòng luôn có cảm giác cô đơn, trống trải.

3. Các cơ chế bảo vệ tâm lý khác nhau

Nhà tâm lý học William Fry đã từng làm một thí nghiệm rất thú vị.

Ông chia tất cả các tình nguyện viên thành 2 nhóm: 1 nhóm được sắp xếp để xem một bộ phim rất cảm động. Trong khi nhóm kia sẽ ngồi trong phòng, rồi cắt hành để khiến mắt bị cay. Sau đó, các nhân viên sẽ thu thập nước mắt của họ và tiến hành các nghiên cứu so sánh.

Kết quả nghiên cứu cho thấy nước mắt cảm xúc có chứa catecholamine nhưng nước mắt phản xạ thì không. Catecholamine là chất được não tiết ra khi bị căng thẳng.