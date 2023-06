Nghiên cứu: Hút cần sa có hại cho phổi hơn thuốc lá

Kết quả cho thấy các dấu hiệu viêm đường hô hấp cao hơn ở nhóm hút cần sa so với nhóm không hút thuốc và chỉ hút thuốc lá.

Tỷ lệ viêm đường thở của những người hút cần sa so với những người không hút thuốc lần lượt là: dày phế quản (64% so với 11%), giãn phế quản (23% so với 4%) và tắc nghẽn chất nhầy (46% so với 2%).

Giãn phế quản là tình trạng đường thở ở phổi bị giãn rộng, dẫn đến tích tụ chất nhầy khiến phổi dễ bị nhiễm trùng.

Sự tắc nghẽn chất nhầy là tình trạng đường dẫn khí chứa đầy chất nhầy.

Tỷ lệ viêm đường thở của người hút cần sa so với người hút thuốc lá lần lượt là: dày phế quản (64% so với 42%), giãn phế quản (23% so với 6%) và tắc nghẽn chất nhầy (46% so với 15%).

Phân tích các dưới nhóm có cùng độ tuổi cho thấy sự khác biệt thậm chí còn đáng kể hơn giữa tỷ lệ dày phế quản (83% so với 42%), giãn phế quản (33% so với 6%) và tắc nghẽn chất nhầy (67% so với 15%) ở những người hút cần sa so với những người hút thuốc lá.