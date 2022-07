Nghiên cứu giật mình: Một kiểu ăn phổ biến gây teo não, trầm cảm

Theo Medical Xpress, nghiên cứu quốc tế dẫn đầu bởi giáo sư Xin-Fu Zhou và phó giáo sư Larisa Bobrovskaya từ Đại học Nam Úc (UniSA) đã xác định mối liên hệ rõ ràng giữa chế độ ăn giàu chất béo với một loạt vấn đề sức khỏe như bệnh tiểu đường, teo não, suy giảm khả năng nhận thức, trầm cảm, rối loạn lo âu.

Kiểu ăn nhiều chất béo tác động mạnh đến não bộ - Ảnh: HEALTHLINE

Trong thí nghiệm trên chuột, chỉ sau 30 tuần ăn nhiều chất béo, những con vật này không chỉ bị tăng cân mà cấu trúc não cũng bị thay đổi đáng sợ, kèm theo một loạt dấu hiệu suy giảm chức năng nhận thức.



Nguyên nhân là vì kiểu ăn mà nhiều người dễ mắc phải trong thời đại công nghiệp này dẫn đến việc trao đổi chất kém cho não bộ.



Phó giáo sư Larisa Bobrovskaya, nhà sinh học và thần kinh học của UniSA cho biết nghiên cứu đã bổ sung vào loạt bằng chứng cho thấy bệnh béo phì mạn tính thường song hành với tiểu đường và bệnh Alzheimer, dự đoán sẽ đạt 100 triệu trường hợp vào năm 2050.



"Béo phì và tiểu đường làm suy giảm hệ thống thần kinh trung ương, làm trầm trọng thêm các rối loạn tâm thần và suy giảm nhận thức" - Phó giáo sư Bobrovskaya nói.



Trong nghiên cứu, những con chuột được phân bổ ngẫu nhiên vào chế độ ăn tiêu chuẩn hoặc chế độ ăn nhiều chất béo trong 30 tuần, bắt đầu từ tám tuần tuổi. Lượng thức ăn, trọng lượng cơ thể và nồng độ glucose được theo dõi ở các khoảng thời gian khác nhau, cùng với các xét nghiệm dung nạp glucose, insulin và rối loạn chức năng nhận thức.



Những con chuột trong chế độ ăn nhiều chất béo đã tăng cân rất nhiều, phát triển tình trạng kháng insulin và bắt đầu có những biểu hiện bất thường so với những con được ăn theo chế độ tiêu chuẩn.



Chuỗi bệnh tật do kiểu ăn nhiều chất béo cho thấy sự dắt dây phức tạp. Nếu béo phì do kiểu ăn này, bạn sẽ có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm tăng tới 55%. Nếu tình trạng béo phì gây nên bệnh tiểu đường, nguy cơ trầm cảm tăng thêm gấp đôi.



Phó giáo sư Bobrovskaya nhấn mạnh: "Phát hiện của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết đại dịch béo phì toàn cầu. Sự kết hợp giữa béo phì, tuổi tác và bệnh tiểu đường rất dễ dẫn đến suy giảm khả năng nhận thức, bệnh Alzheimer và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác."



Không chỉ kiểu ăn nhiều chất béo do tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến và siêu chế biến, nhiều nghiên cứu cũng chứng minh cho dù bạn ăn các món khác lành mạnh nhưng lại ưa chất béo, hay áp dụng những kiểu ăn "thời thượng" như hạn chế tinh bột nhưng ăn chất béo thoải mái, bạn vẫn gây hại cho cơ thể theo nhiều mặt.



Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Metabolic Brain Disease.