Nghiên cứu của ĐH Harvard: Không phải đọc sách, đây mới là CÁCH TỐT NHẤT để trẻ THÔNG MINH hơn mà bố mẹ không hay biết

Trong giai đoạn giáo dục đầu đời của trẻ, nhiều bậc cha mẹ cho rằng đọc sách là cách tốt nhất để giúp trẻ phát triển trí não. Trên thực tế, đọc sách giúp trí não của trẻ mở mang, nhưng đối với trẻ em trong giai đoạn giáo dục sớm, đọc sách có thể không phải là cách tốt nhất để phát triển trí não.

Theo đó, đối với trẻ chưa đủ kỹ năng đọc hiểu, việc đọc sẽ không thể huy động được hoạt động của mạng lưới tế bào thần kinh trong não. Trong một nghiên cứu thuộc dự án Phát triển Não bộ Trẻ sơ sinh do các nhà nghiên cứu từ Đại học Harvard thực hiện, họ phát hiện ra rằng: Đọc sách - phương pháp mà hầu hết các bậc cha mẹ tin rằng có thể thúc đẩy sự phát triển não bộ của trẻ là không khoa học!

Rõ ràng, kết luận nghiên cứu này có sự khác biệt rõ ràng với quan niệm giáo dục truyền thống trước đây. Trong quá trình nghiên cứu, những người thực nghiệm đã chia trẻ em thành 3 nhóm A - B - C. Trẻ em nhóm A chỉ có những cuốn sách ảnh, trẻ em nhóm B chỉ có đồ chơi, và trẻ em nhóm C không có gì. Sau ba tháng, các nhà nghiên cứu đã so sánh những thay đổi trong sự phát triển não bộ của trẻ.