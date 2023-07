Nghiêm cấm hành vi can thiệp, tác động trong xử lý vi phạm giao thông

Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Ông Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đồng chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Bộ trưởng Công an Tô Lâm (Ảnh: Bộ Công an).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh con người, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Qua tổng kết đánh giá cho thấy, trong 10 năm qua, các cấp, các ngành đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 18, góp phần tạo chuyển biến tích cực về tình hình TTATGT qua từng năm.