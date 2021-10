Nghịch tử lên cơn ngáo đá, tưởng mẹ là... cái áo nên châm lửa đốt

Lên cơn ngáo đá, Nguyễn Thiên Ân ra tay giết mẹ ruột.

Theo đó, ngày 10/8/2019, Ân đến chợ Xuyên Mộc nhờ người mua ma túy đá rồi đem về nhà sử dụng. Đến khuya, anh ta đi ra phòng khách lấy nước uống. Lúc này, bà Nguyễn Thị G. (mẹ Ân) đang ở đây. Bị ảo giác, nam thanh niên 29 tuổi nhìn mẹ thành chiếc áo đang bay giữa nhà nên dùng gậy đánh bà G. gục xuống đất rồi lấy xăng đốt.



Rạng sáng hôm sau, khi nghe tiếng chó sủa lớn, anh trai Ân ở gần đó tỉnh dậy thì phát hiện nhà mẹ ruột đang cháy. Ngay lập tức, người này chạy tới thì bị em ruột đuổi đánh. Người anh đã trình báo sự việc với công an.



Với hành vi tàn độc của mình, bị cáo Ân bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt mức án 17 năm tù về tội giết người. Hội đồng xét xử (HĐXX) xét thấy trước khi giết bà G., Ân có sử dụng ma túy đá, gây ảo giác là mất khả năng nhận thức.



Tuy nhiên, tại điều 13 Bộ luật Hình sự quy định, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc không điều khiển được hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc dùng chất kích thích mạnh khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.



Cho rằng mức án trên là quá nhẹ, không tương xứng với mức độ và hành vi bị cáo Ân gây ra nên Viện Kiểm sát tỉnh kháng nghị tăng hình phạt.



Tại phiên tòa phúc thẩm, nam bị cáo tỏ ra hối hận với hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, nghịch tử sát hại mẹ đổ lỗi do ma túy, phạm tội trong vô thức nên xin tòa xem xét mức án phù hợp để có cơ hội làm lại cuộc đời.



Đại diện hợp pháp của bị hại, đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Ân.



Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo Ân trong lúc sử dụng ma túy bị ảo giác nên đã không nhận thức được hành vi của mình nên hành vi đó không bị coi là có tính chất côn đồ.



Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng con người. Bị cáo đã gây đau thương, mất mát to lớn về tình cảm ngay trong chính gia đình của mình. Bị hại chính là mẹ ruột người đã sinh thành nuôi dưỡng bị cáo. Vì vậy, phải xử phạt bị cáo với một mức án thật nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi của bị cáo gây ra.



Từ những phân tích, đánh giá trên HĐXX TAND cấp cao tại TPHCM quyết định chấp nhận kháng nghị, tuyên phạt bị cáo Ân mức án 20 năm tù về tội giết người.