Nghịch lý: Xe ô tô mới 100% vẫn phải đăng kiểm, tàu đạt chuẩn CE không được công nhận

Sau những “lùm xùm” của ngành đăng kiểm bùng lên, nhất là cảnh ùn tắc từ sáng đến tối tại các trung tâm đăng kiểm trong cả nước, nhiều người dân, chuyên gia đã phân tích và cho thấy sự bất cập của quá trình đăng kiểm lần đầu cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới trong thời gian 1 năm tính từ năm sản xuất.

Trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam trên đường Phạm Hùng

Bên cạnh đó, đăng kiểm phương tiện thủy đóng mới bằng vật liệu PPC (polypropylen copolyme) với tàu chở khách, ca nô các loại… đang gặp khó khăn trong vấn đề đăng kiểm và cần được sớm tháo gỡ.

Ô tô mới xuất xưởng, tiêu chuẩn Mỹ, EU vẫn phải kiểm định lần đầu

Cụ thể, theo quy định về đăng kiểm, với các phương tiện mới bắt đầu sử dụng thời hạn đăng kiểm là 30 tháng với xe biển trắng và 18 tháng với xe biển vàng. Ở các chu kỳ đăng kiểm tiếp theo, thời gian cũng có sự chênh lệch. Tuy nhiên, theo nhiều người dân và chuyên gia, việc đăng kiểm với xe bắt đầu sử dụng là không cần thiết bởi việc này luôn luôn được chấp nhận.

Anh Vũ Nam Chung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, xe ô tô nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước đã được kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi bán ra thị trường. Do vậy Cục Đăng kiểm Việt Nam cần xem xét để miễn kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu.

“Việc miễn đăng kiểm lần đầu với ôtô mới xuất xưởng sẽ giảm thiểu thời gian, chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân. Thay vào đó, tập trung xử lý các phương tiện cũ nát, cơi nới thành thùng và phải làm thật nghiêm để khi ra ngoài đường bớt phải lo về tình trạng xe “hết đát” tham gia giao thông gây tai nạn”, anh Chung nói.