Nghịch lý giá nông sản: Củ quả ổn định nhưng vẫn thấp, rau ăn lá rẻ như cho

Nhiều loại rau ăn lá giá rẻ như cho.

Theo một hợp tác xã, nguyên nhân khiến giá một số loại củ quả có giá bán cao hơn rau là bởi vận chuyển được xa, ít bị dập. Đó là chưa kể, tỷ lệ hao và trữ được lâu trong thời điểm hạn chế người dân ra ngoài đi chợ, siêu thị nên củ quả vẫn được xem là lựa chọn phù hợp.



Liên kết sẽ giúp nông dân giảm thiệt hại trong hoàn cảnh bất thường



Trước tình hình nông sản liên tục cần giải cứu trong suốt thời gian qua cho nhiều mặt hàng bên cạnh rớt giá, nhiều địa phương đã đưa ra nhiều mô hình mới trong việc liên kết, bên cạnh tìm thị trường nước ngoài để tránh cảnh được mùa rớt giá liên tục xảy ra thời gian qua.



Tại Tiền Giang, trên 20 doanh nghiệp, hợp tác xã đã tham gia cung ứng nông sản hàng hóa, đảm bảo an sinh xã hội cho TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai với sản lượng từ 80-100 tấn rau, củ, quả/ngày.



Nguồn rau quả được xã viên sản xuất tại chỗ theo tiêu chí an toàn hoặc VietGAP, bên cạnh liên kết tiêu thụ nông sản với nông dân ở những vùng chuyên canh rau tại các địa phương trong tỉnh, góp phần tiêu thụ tốt hơn cho cả mùa dịch.



Theo nhiều đơn vị, sự liên kết này không chỉ giúp nguồn ra tốt hơn, mà còn kết nối tham gia chương trình túi an sinh do Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động, hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ rau củ quả mà còn gia súc, gia cầm...



Tiền Giang được xem là một thành công đáng kể trong mùa dịch khi việc liên kết không được nhiều địa phương khác thực hiện đồng bộ, vô tình làm méo mó cho việc giải cứu tự phát, thậm chí những cuộc giải cứu nông sản trở thành bài toán ép giá để kinh doanh, khiến người nông dân đã khó càng thêm khó.