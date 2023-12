Nghịch cảnh thời ấu thơ nhào nặn nên Elon Musk - một kẻ điên thiên tài

Sang chấn tâm lý hậu chấn thương thời thơ ấu còn in hằn trong Elon nỗi oán ghét cảm giác hài lòng. “Tôi không cho là anh ấy biết cách nếm vị thành công và thưởng thức hương hoa”, Claire Boucher nói. Cô là một nghệ sĩ với nghệ danh Grimes, có với Elon ba đứa con. “Tôi nghĩ anh ấy đã bị điều kiện hóa từ thuở bé rằng cuộc đời là những niềm đau”. Musk đồng tình. “Nghịch cảnh nhào nặn nên tôi”, anh nói. “Ngưỡng đau của tôi ở mức rất cao”…

Anh tỏ vẻ sôi nổi để che giấu nét ngượng ngùng và ngượng ngùng nhằm che giấu sự sôi nổi. Hơi bức bối với chính cơ thể mình, như một gã trai cao lớn chưa từng là vận động viên, anh sải bước như một con gấu đang thực hiện sứ mệnh cao cả cùng những bước nhảy tung tăng như thể được robot dạy. Với sức thuyết phục như một nhà tiên tri, anh sẽ nói về nhu cầu phải nuôi dưỡng ngọn lửa ý thức con người, thăm dò vũ trụ và cứu lấy hành tinh chúng ta.

Thoạt tiên, tôi nghĩ đó chỉ là trò chơi nhập vai, là kiểu diễn từ khích lệ tinh thần tập thể và những ý nghĩ kỳ quặc dành cho podcast của một gã đàn-ông-giống-như-trẻ-nít trót đọc cuốn The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (tạm dịch: Bí kíp quá giang vào Ngân Hà) quá nhiều lần. Nhưng càng gặp nhiều, tôi dần tin rằng cảm nhận về sứ mệnh ở Musk chính là một phần thúc đẩy anh. Trong khi các doanh nhân khác loay hoay phát triển một tầm nhìn thế giới, Musk tạo nên một tầm nhìn vũ trụ.

Di sản và nòi giống, cùng những mắc nối bẩm sinh trong não bộ khiến Musk đôi khi tàn nhẫn và bốc đồng. Nó cũng dẫn tới mức độ chịu đựng rủi ro cực cao. Anh có thể tính toán rủi ro một cách lạnh lùng và hăm hở đón nhận. “Elon thích rủi ro vì chính bản thân sự rủi ro”, Peter Thiel nhận xét. Ông là cộng sự của Musk trong thời gian PayPal mới thành lập. “Anh ta có vẻ rất tận hưởng, lắm khi như kiểu mắc nghiện rủi ro”.

Elon chính là kiểu người cảm thấy bừng bừng sức sống nhất khi cuồng phong đang ập tới. “Tôi sinh ra cho một cơn bão, bình yên không phù hợp với tôi”, Andrew Jackson từng nói như vậy. Musk cũng thế.

Ở anh hình thành thứ tâm lý vây hãm, trong đó có lực hấp dẫn, đôi lúc là nỗi thèm thuồng bão táp và kịch tính, cả trong công việc lẫn những mối quan hệ ái tình khiến anh khốn đốn và không thể duy trì. Anh băng băng tiến tới với những khủng hoảng, hạn chót và những đợt công việc dồn dập điên cuồng. Vấp phải những thách thức xoắn vặn, sự căng thẳng thường khiến anh bật dậy giữa đêm, làm anh nôn ói. Nhưng nó cũng khiến anh tràn trề sinh lực. “Anh ấy là thỏi nam châm thu hút bi kịch”, Kimbal nói. “Đó là sự cưỡng bách, là chủ đề của cuộc đời anh ấy”.