Nghĩ xích lô Hà Nội 'rẻ hơn Grab', thanh niên 'xỉu tại chỗ' khi nghe giá

Những năm gần đây, xích lô đã không còn là một phương tiện đi lại, chở hàng phổ biến mà dần trở thành một phương thức thăm quan, du lịch phố phường. Đặc biệt ở Hà Nội, nhiều du khách du lịch thuê xích lô để dạo mát quanh khu vực hồ Gươm, phố cổ. Tuy nhiên, giá cho một lần trải nghiệm không hề "hạt dẻ".

TikToker sốc vì đi xích lô mất 300k

Mới đây, TikToker có hơn 300 ngàn người theo dõi Muối Hoàng Trần chia sẻ clip đi xích lô bay 300k. Anh chàng chia sẻ: "Ở Hà Nội 17 năm lần đầu đi xích lô, tưởng rẻ rẻ đi thay Grab cho mát. Đi xong bay 300k".



Nhìn vậy mà không phải vậy.

Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cuộc tranh luận "đi xích lô 300k" đắt hay rẻ cũng nổ ra. Có người cho rằng xích lô đạp bằng sức người, các chú cũng rất vất vả, lấy giá cao một chút là lẽ dĩ nhiên. Người lại cảm thấy xích lô Hà Nội quá chặt chém, lấy giá vô lý. Dù sao đi nữa, đa số bình luận khẳng định rằng họ biết xích lô không rẻ và chắc chắn không thể so với xe ôm.