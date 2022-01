Nghi vợ có bồ, chồng rình 8 tiếng dưới gầm giường rồi vỡ òa vì sự thật

Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Phổ An, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) mới đây đưa ra cáo trạng hình sự liên quan đến một mâu thuẫn hôn nhân. Người vợ có mâu thuẫn với chồng do muốn ly hôn. Mọi việc lẽ ra có thể ngồi xuống thương lượng nhưng đã trở thành bi kịch và án hình sự do cách xử lý sai của người trong cuộc.

Cuộc hôn nhân của Dong Xin và vợ Xiaoyu (tên nhân vật đã được thay đổi) có chút đặc biệt, cả hai đều kết hôn khi tuổi đời chưa đến 20, dưới tuổi quy định được kết hôn so với pháp luật Trung Quốc. Tiệc cưới linh đình được tổ chức dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè, công nhận hai người là vợ chồng.

Sau khi kết hôn, cả hai chung sống với nhau được 6 năm. Dù đã có một con trai nhưng mối quan hệ của hai người ngày càng bất hòa, nhiều cãi vã. Cuộc hôn nhân khiến Xiaoyu rất mệt mỏi, cô bắt đầu hối hận vì đã theo ý gia đình sắp xếp hôn lễ sớm, bởi vậy Xiaoyu cầu xin Dong Xin chia tay. Nhưng Dong Xin không đồng ý.