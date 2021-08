Nghi vấn YG muốn biến Jeon Somi thành 'bản sao' của Rosé (BLACKPINK): Màn đụng hàng outfit khiến ai nấy đều không hài lòng

Nhiều fan rất thất vọng với cách làm việc của stylist nhà YG vì cho rằng vốn dĩ trước nay công ty này luôn đi đầu về sáng tạo, có để nghệ sĩ mặc trùng đồ thì cũng không lộ liễu và trùng hợp một cách quá mức như vậy. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến cho rằng đây chỉ là lỗi của stylist, nhiều netizen lại suy đoán rằng rất có thể công ty con của YG đang muốn biến Jeon Somi thành bản sao, thành một Rosé thế hệ mới.

Jeon Somi cũng diện outfit tương tự khi trình diễn 'Dumb Dumb' trên Inkigayo

Nếu nhìn lại ngay từ khi mở màn quảng bá cho 'Dumb Dumb', đã có rất nhiều người nhìn Jeon Somi mà liên tưởng đến Rosé với màu tóc vàng và thân hình gầy gò hơn hẳn trước đây. Theo đó, nữ ca sĩ từng tâm sự rằng bản thân không thích màu tóc vàng nhưng muốn thử vì chiều lòng fan. Tuy nhiên netizen cho rằng đây là ý định từ phía The Black Label.

Không những vậy, Somi cũng phải giảm cân thần tốc và bật khóc vì phải tiêm tĩnh mạch để duy trì sức khỏe. Tiếp sau đó, dù là cách tạo dáng trong poster hay các outfit trên sân khấu đều khiến Jeon Somi bị đem ra so sánh với Rosé khi quảng bá 'On The Ground'.