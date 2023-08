Nghi vấn V (BTS) viết về Jennie trong bài hát mới: 'Anh sẽ từ bỏ tất cả, vì chúng ta'

Trong 5 ca khúc được tiết lộ, For Us đang được bàn tán nhiều nhất. Bởi lẽ, một phần lyrics For Us khiến dân tình đồn đoán V đang viết về Jennie (BLACKPINK). Tháng 5/2023, cặp đôi vàng làm MXH bùng nổ bởi cái nắm tay không ngần ngại giữa lòng Paris.

Cả 2 công ty chủ quản đều im lặng mặc loạt tin đồn đã dấy lên từ đầu 2022, sau sự kiện chấn động này, truyền thông đều khẳng định V và Jennie là một đôi.



Cụ thể, lyrics của ca khúc For Us có đoạn viết như sau: “Now you’re in California. I’m still waiting for us. Will you change your mind. I would give it all up. For us.” (Tạm dịch: Hiện tại em đang ở California. Anh vẫn đang đợi chúng ta. Em sẽ thay đổi ý định chứ. Anh sẽ từ bỏ tất cả. Vì chúng ta.” Jennie từng chia sẻ căn nhà tại L.A, và khoe cuộc sống thoải mái của cô nàng mỗi khi ở lại đây. Có thể thấy, California với Jennie là một nơi đặc biệt.