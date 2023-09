Nghi vấn Puka có em bé trước thềm đính hôn với Gin Tuấn Kiệt

Mới đây, Phát La làm rộ nghi vấn Gin Tuấn Kiệt và vợ tương lai đã có tin vui qua câu úp mở rằng cặp đôi này sẽ thông báo vào dịp đám cưới sắp tới.

Cụ thể, Phát La nói: "Tôi rất bất ngờ khi thông tin cầu hôn được công bố ra, còn chuyện Puka có bầu thì hiện tại Phát La chưa dám nói. Sau khi các bạn đám cưới vào tháng 11 thì các bạn sẽ công khai. Chúc cho Gin Tuấn Kiệt và Puka sớm có quý tử nha".

Ngay sau đó, nhiều người cho rằng đây là "hint" Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ có song hỷ, nhưng không loại trừ khả năng Phát La chỉ nói đùa để trêu ghẹo cặp đôi.