Nghi vấn nhóm tín dụng đen xông vào nhà cụ bà 78 tuổi đập phá

Theo bà T, do đang ở nhà một mình nên khi thấy một nhóm người xông vào đập phá tài sản, bà đã van xin, khóc lóc nhưng nhóm đối tượng lại càng đập phá dữ dội hơn. Sau khi không còn tài sản gì để đập phá, nhóm người này mới chịu bỏ đi.

Sáng 28-6, thông tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết đã nắm được vụ việc trên và đang xác minh làm rõ. Một số đối tượng liên quan trong vụ việc đã được công an triệu tập lên lấy lời khai. Bước đầu xác định, một thành viên trong nhà bà T. mắc nợ nhưng chưa trả nên bị nhóm đối tượng này kéo đến đập phá tài sản và đe dọa. Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Theo phía gia đình, một người con trai đang ở chung nhà với bà T. đã thế chấp giấy tờ nhà đất để vay bên ngoài 150 triệu đồng. Sau đó, việc vay mượn này đã được chủ nợ chuyển sang cho một chủ nợ khác, nghi là "tín dụng đen". Gần đây, chủ nợ liên tục yêu cầu con trai bà T. trả nợ cả gốc lẫn lãi là 450 triệu đồng.