Nghi vấn một idol nữ bị quấy rối công khai trên sân khấu Countdown

Video được đăng tải vào ngày 1/1 và đến nay đã đạt gần 600.000 lượt xem trên Twitter. Nhiều người hâm mộ rất giận dữ bởi hành động của người đàn ông, cáo buộc rằng anh ta đang quấy rối tình dục Eunha.

Your browser does not support the video tag.

Video được fan VIVIZ đăng tải

Một số fan đã gửi email tới ban tổ chức countdown để tìm ra người đàn ông, đồng thời yêu cầu công ty quản lý sắp xếp sự bảo vệ tốt hơn cho các thành viên VIVIZ.