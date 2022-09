Nghi vấn cha trầm cảm tấn công con 6 tuổi: Vết cắt ở cổ dài 15cm

Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn sơ cứu, băng ép vết cắt ở cổ và ngón trỏ tay trái (do bé cầm lưỡi dao lúc bố cắt cổ).





Mẹ của bé cho biết, gần đây do stress công việc và gia đình nên người bố hay nói lung tung, thỉnh thoảng có dùng ma tuý đá.



Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi có huyết áp 120/80, mạch hơi nhanh 120 lần/phút. Các bác sĩ truyền dịch, đăng ký máu, hội chẩn với Khoa Ngoại tổng quát và chỉnh hình. 11h30, bé được chuyển lên phòng mổ để khâu các vết cắt. Hiện tình trạng bé ổn định.



Trước đó, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết đang điều tra vụ việc bé trai 6 tuổi thương tích ở cổ, nghi bị người bố trầm cảm dùng hung khí gây ra. Công an đã tiếp cận với bố của bé, khoảng 30 tuổi, nhưng người này có biểu hiện không bình thường.