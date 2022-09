Nghi vấn các thành viên IVE bị phân biệt đối xử

Ngày 4/9, hai thành viên của nhóm nhạc IVE là Yujin và Gaeul tham gia chương trình Where Is My Home với tư cách khách mời. Họ giới thiệu với khán giả căn phòng tại ký túc xá.

Ahn Yujin tiết lộ cô sử dụng phòng riêng. Căn phòng được bố trí một chiếc giường điều chỉnh thông minh, bàn làm việc và một tủ lạnh mini. Hai thành viên khác, gồm Jang Won Young và Liz, cũng được ở phòng riêng.