Nghi vấn aespa bị MAMA 2021 đối xử bất công: Mất oan đề cử quan trọng vì không phải 'con cưng Mnet' như Wanna One hay IZ*ONE?

Năm nay giải 'Best Female Group' của MAMA 2021 có tổng cộng 6 nhóm nhạc được đề cử bao gồm (G)I-DLE, Brave Girls, ITZY, Oh My Girl, Red Velvet và TWICE . Điều đầu tiên mà chúng ta dễ nhận thấy nhất là sự vắng mặt của BLACKPINK - tuy nhiên đây là chuyện khá hiển nhiên bởi họ vẫn chưa có hoạt động nhóm nào trong năm 2021. Thay vào đó, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào aespa.

Cụ thể Knet chỉ ra rằng aespa có đến 2 bài hát phát hành năm 2021' đều có thành tích ấn tượng trên các BXH nhạc số, một bài suýt được Realtime All-kill và bài còn lại đã cán mốc Perfect All-kill. Ngoài ra nếu xét đến doanh số album, aespa cũng hiện là nhóm nữ Kpop có album bán chạy nhất năm 2021 với doanh số 'Savage' đã vượt cột mốc 370.000 bản.

Đối với việc aespa không được đề cử nhóm nữ Kpop xuất sắc nhất tại MAMA 2021, nhiều người giải thích rằng có thể vì họ vẫn là tân binh. Theo đó, aespa đã được đề cử cho hạng mục 'Best New Female Artist' (Nghệ sĩ nữ tân binh xuất sắc nhất) và được cho là sẽ chắc suất chiến thắng. Tuy nhiên không ít fan aespa và Knet cho rằng lý do vì là 'tân binh' nên không được đề cử 'Best Female Group' là điều bất hợp lý.

Giải 'Best New Female Artist' 99% sẽ thuộc về aespa, nhưng có phải vì là tân binh nên nhóm không được đề cử 'Best Female Group'?

Họ chỉ ra rằng trước đây từng có những trường hợp các nhóm nhạc tân binh nhưng vẫn được đề cử các hạng mục quan trọng của MAMA. Theo đó Wanna One debut vào tháng 8/2017 và ngay tại MAMA 2017, họ giành chiến thắng cả giải 'Best New Male Artist' (Nghệ sĩ nam tân binh xuất sắc nhất) lẫn 'Best Male Group' (Nhóm nam xuất sắc nhất).

Wanna One thắng 'Best Male Group' tại MAMA 2017 ngay trong năm nhóm debut

Một trường hợp khác là IZ*ONE khi nhóm nữ này debut vào tháng 10/2018 và sang đến lễ trao giải MAMA 2019 thì họ đã được đề cử 'Best Female Group'. Trong khi đó, aespa debut vào tháng 11/2020 nhưng sang đến lễ trao giải MAMA 2021 thì họ lại không nhận được đề cử tương tự.