Nghị quyết về chiến lược EU-Trung Quốc mới: Ba điểm nổi bật làm nền tảng hoạch định chính sách

Thứ ba, các vấn đề an ninh phi truyền thống được ưu tiên, nêu lên trước các vấn đề truyền thống. Phần đầu văn bản đã nhắc đến các thách thức an ninh toàn cầu, trong đó nhấn mạnh 2 nguy cơ phi truyền thống như đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu.

Trong cùng ngày, Đại diện Trung Quốc tại EU đã chỉ trích Brussels can thiệp nội bộ, vi phạm quy tắc quan hệ quốc tế và các cam kết của EU trước đó trong nhiều lĩnh vực (dù không nói rõ lĩnh vực nào).

Phản ứng này đã được dự đoán trước, bởi Trung Quốc vẫn thường có những phát ngôn tương tự khi EU hay các nước phương Tây đề cập vấn đề nhân quyền và Đài Loan trước đó.

Ngoài ra, nếu chú ý đến quá trình bỏ phiếu, có thể thấy, nội bộ Nghị viện EU khá đồng thuận về nội dung. Bản dự thảo nghị quyết tháng 7 nhận được 58 phiếu thuận, 8 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Trong đó, các phiếu chống chủ yếu đến từ nhóm bảo thủ (Đảng Identity and Democracy) và nhóm có xu hướng xã hội chủ nghĩa (Đảng The Left). Thậm chí, Đảng The Left còn ra tuyên bố riêng, cảnh báo việc can dự vào cạnh tranh Mỹ-Trung không phải lợi ích của EU.

Nhìn chung, bản nghị quyết về chiến lược EU-Trung Quốc mới tiếp tục cách tiếp cận cạnh tranh-hợp tác với Trung Quốc đã được EU định hình trước đó, nhưng nêu bật thách thức mới về kinh tế, các nguy cơ phi truyền thống và gắn chặt các nội dung quan hệ song phương vào vấn đề giá trị.

Văn bản này, được đưa ra cùng ngày với tuyên bố mới của Ủy ban châu Âu về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sẽ là nền tảng để EU và các nước thành viên hoạch định chính sách với Trung Quốc trong thời gian tới.