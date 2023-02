Nghị quyết 36: Công nghệ sinh học vì sao là giải pháp ưu tiên?

Thế kỷ 21 được gọi là “kỷ nguyên của công nghệ sinh học” và phần lớn các quốc gia trên thế giới đều đua nhau phát triển lĩnh vực mũi nhọn này, nhất là trong bối cảnh cuộc sống con người đang thiếu an toàn do dịch bệnh gia tăng, ngày càng trầm trọng hơn tình trạng kháng thuốc kháng sinh hay các thực phẩm chứa hóa chất độc hại.

Từ lâu, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đến ngành khoa học có chức năng nghiên cứu, ứng dụng việc “sửa đổi sinh vật sống theo mục đích của con người.”

Ngày 11/3/1994, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 18/CP về phát triển công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2010, nhấn mạnh Việt Nam là một nước nhiệt đới có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú, bảo đảm cung cấp các nguyên liệu cần thiết cho sự phát triển công nghệ sinh học.

Thu hoạch nấm linh chi sừng hươu tại Công ty TNHH công nghệ sinh học Phú Gia, Thái Nguyên. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Tiếp đó, ngày 4/3/2005, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ thị nêu rõ đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, cho đến nay công nghệ sinh học phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; năng lực công nghệ sinh học chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh khoa học-công nghệ phát triển mạnh mẽ; một số lĩnh vực quan trọng của công nghệ sinh học lạc hậu so với khu vực và thế giới; công nghiệp sinh học chưa trở thành một ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng; đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ sinh học còn nhiều hạn chế, bất cập.

Nguyên nhân là do nhận thức của không ít cấp ủy, chính quyền về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công nghệ sinh học chưa đầy đủ; cơ chế, chính sách chưa phù hợp, thiếu hấp dẫn để thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đầu tư cho phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội; mối liên kết giữa các nhà khoa học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp trong phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học chưa hiệu quả, còn lỏng lẻo.

Đó là lý do vì sao vào đầu năm 2023 Bộ Chính trị lại ban hành một nghị quyết riêng về công nghệ sinh học, trong đó khẳng định: “Công nghệ sinh học là động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.”

Bộ Chính trị chủ trương “phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng là giải pháp ưu tiên trong phát triển kinh tế-xã hội.” Đâu là cơ sở cho định hướng này?

Trong bối cảnh hiện nay có rất nhiều con đường để Việt Nam lựa chọn phát triển. Tuy nhiên, công nghệ sinh học là giải pháp mang lại kết quả bền vững nhất và phù hợp nhất để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng và địa phương; lợi thế của quốc gia đi sau; tận dụng ưu thế về đa dạng sinh học ở nước ta.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết số 36-NQ/TW đặt ra là: “Tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế-kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú trọng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp, tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi thích nghi với biến đổi khí hậu, chống chịu sâu bệnh, có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; các vaccine và chế phẩm sinh học phòng bệnh cho vật nuôi, cây trồng, nhất là các loại dịch bệnh nguy hiểm, mới phát sinh, góp phần xây dựng nền nông nghiệp thông minh, an toàn, hiệu quả, bảo tồn và phát triển các nguồn gene quý, hiếm.”

Việt Nam đang hướng đến mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tuy nhiên, nông nghiệp vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế nhằm đảm bảo an ninh lương thực và xuất khẩu. Như lời Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, ngành nông nghiệp Việt Nam thực sự là “bệ đỡ cho nền kinh tế quốc dân” với tổng kim ngạch xuất khẩu nông- lâm-thủy sản năm 2022 đạt 50 tỷ USD.

Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng chất lượng cao và bền vững thì ứng dụng công nghệ sinh học được coi là công cụ quan trọng giúp nâng cao năng suất và sở hữu những đặc tính ưu việt của các sản phẩm lương thực có nguồn gốc từ động vật và thực vật.