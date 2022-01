Nghi phạm xông vào nhà xịt hơi cay, cướp điện thoại ở Hà Nội đã bị bắt

Còn theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, cơ quan công an quận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội vừa bắt giữ một nghi phạm trong vụ xông vào căn hộ chung cư ở Linh Đàm, xịt hơi cay tấn công chủ nhà để cướp điện thoại khi đang lẩn trốn.

Hình ảnh 3 nghi phạm bị camera an ninh ghi lại. (Ảnh: Công an cung cấp).