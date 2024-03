Nghi phạm thứ 3 trong vụ cướp 1 tỷ đồng ở Vĩnh Phúc ra đầu thú

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngay sau khi khởi tố bị can, ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Dương Đức Luân (SN 2000, trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hà Trung khẩn trương truy bắt, đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến 17h ngày 14/3, Luân ra đầu thú, giao nộp 311,5 triệu đồng số tiền còn lại.

Cơ quan CSĐT thu giữ xe máy Honda Vision màu xanh mà Luân sử dụng chở Nguyễn Văn Hùng đi cướp giật tài sản ngày 8/3, tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc tạm giam Dương Đức Luân về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại Khoản 4, Điều 171 Bộ luật Hình sự.