Nghi phạm giết vợ chôn xác phi tang ở Lâm Đồng khai gì tại cơ quan điều tra?

Trong thời gian chị T. "vắng bóng" tại địa phương, T. sử dụng điện thoại của nạn nhân thường xuyên đăng tải một số hình ảnh lên trang Facebook cá nhân của chị T. và nhắn tin trò chuyện với một số người thân trong gia đình bên ngoại, trong đó có bà Trần Thị Kim Phượng, là mẹ ruột của nạn nhân. Còn những cuộc điện thoại gọi điện tới số của chị T. thì Trí không nghe máy mà chỉ nhắn tin trả lời với lý do đang bận làm việc.

Ngay trong đêm, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra, sớm làm rõ vụ án.

Từ những thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định Đoàn Thanh Trí là người trực tiếp có liên quan đến cái chết của chị T. Thời điểm này, Trí đang làm việc tại TP Nha Trang.

Được sự động viên của gia đình và lực lượng Công an, ngay trong đêm Trí đã tới cơ quan Công an đầu thú và được di lý về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra.

HIỀN MAI