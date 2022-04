Nghi phạm giết người ở TP.HCM đã tự sát trong nhà nghỉ

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: T.A

Theo thông tin ban đầu, trước đây Khoa cho anh V. vay mượn tiền nhưng tìm đòi hoài mà anh này không trả.



Tối 17/4, Khoa đi xe gắn máy tìm đến nhà anh V. ở đường Tân Thới Hiệp 09 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) tiếp tục đòi nợ. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, lớn tiếng. Khoa dùng hung khí đâm anh V. gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.



Sau khi gây án, Khoa bỏ trốn. Công an tổ chức truy bắt nghi phạm Khoa.



Lần theo dấu vết, mới đây công an phát hiện Khoa lẩn trốn trong một nhà nghỉ ở xã Trung An, huyện Củ Chi. Trinh sát công an tiếp cận nhằm thuyết phục đối tượng đầu thú.



Tuy nhiên, không thấy Khoa trả lời, lực lượng trinh sát phá cửa vào bên trong thì phát hiện nghi phạm đã tử vong. Công an xác định, Khoa đã tự sát.