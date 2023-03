Nghi phạm giết người ở Đồng Nai từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn

Sau đó, Nghĩa một mình chạy xe đến Làng đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương) đốt bộ đồ đã mặc khi gây án, đồng thời vứt con dao xuống hồ phi tang. Còn điện thoại di động của nạn nhân, Nghĩa mang đến một tiệm cầm đồ tại TP Dĩ An cầm cố.

Gây ra chục vụ cướp táo tợn

Ngoài vụ án trên, cảnh sát nghi vấn Nghĩa còn thực hiện nhiều vụ cướp khác. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai, nghi phạm không chịu hợp tác với Cơ quan điều tra.

Riêng Trung khai từ đầu năm 2022 đến nay, Nghĩa thực hiện khoảng chục vụ cướp tài sản với thủ đoạn dùng dao kề dao vào cổ các nữ công nhân, cặp tình nhân, gái bán dâm nơi vắng vẻ để khống chế cướp nữ trang, điện thoại di động, xe máy. Có lần nghi phạm cướp một xe máy hiệu Vario tại một công viên thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương (khoảng tháng 12/2022).

Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra làm rõ vụ án, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và Công an TP.HCM xác minh, làm rõ thông tin về một số vụ cướp do các nghi phạm trên thực hiện.

Phòng PC02 đề nghị ai là nạn nhân của Nghĩa và Trung thì cung cấp thông tin cho đơn vị theo địa chỉ số 47, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, hoặc liên hệ số điện thoại 0908.128.900 gặp cán bộ điều tra.

(Nguồn: Zing News)