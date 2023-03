Nghi phạm đập phá trụ ATM giữa trung tâm Đà Nẵng khai gì?

Chiều 25/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nghi phạm đập phá cây ATM trộm tiền.

Nguyễn Quốc Nhựt.

Xác minh nhanh, nắm được thông tin nghi can đang trên đường đón xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Nhựt khi đối tượng đi qua địa bàn TP Tuy Hòa. Sau đó, công an di lý Nhựt về Đà Nẵng.