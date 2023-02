Nghi phạm cướp tại Thế Giới Di Động bị bắt như thế nào?

Nghi phạm cướp tại cửa hàng Thế Giới Di Động nói gì khi bị bắt? Cảnh sát bất ngờ chặn xe khách, bắt giữ Nguyễn Văn Hòa. Nghi phạm gây ra vụ cướp ở Vĩnh Phúc không chống cự, chỉ xin đi vệ sinh khi bị tra còng vào tay.

Chiều 14/2, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Đại Lào vừa phối hợp cùng Trạm CSGT Mađaguôi thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Văn Hòa (27 tuổi, ngụ huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).