Nghi phạm cướp ngân hàng khai gì về hành trình gây án, mua xe phân khối lớn chạy trốn?

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết đến 17 giờ ngày 9-1, ngoài việc bắt giữ, di lý thành công nghi phạm gây ra vụ cướp 3,5 tỉ đồng tại Phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank (địa chỉ đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng) từ tỉnh Thái Nguyên về Hải Phòng, lực lượng Công an đã thu giữ toàn bộ số tiền 3,5 tỉ đồng (trong đó có xe môtô phân khối lớn Kawasaki Ninja ZX-10R 2021 giá khoảng 700 triệu đồng mà nghi phạm cướp ngân hàng mua làm phương tiện bỏ trốn).

Sau khi cướp được tiền, đối tượng đi ra ngoài cửa tòa nhà dùng súng đe dọa anh N.T.H. (trú tại 48 Tôn Đản, Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là chủ xe ôtô mang BKS 15A- 15x.xx yêu cầu chở đi nhưng anh H. từ chối. Ngay sau đó, đối tượng tiếp tục đe dọa anh P.V.H. (ở xã An Tiến, huyện An Lão, TP Hải Phòng) là bảo vệ của ngân hàng, lấy chiếc xe máy Honda mang BKS Future 15D1- 22x.xx bỏ chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, huyện Cát Hải. Đến cầu vượt đường cao tốc, đoạn đang thi công thì đối tượng bỏ xe máy để lại trên cầu và tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ án, Công an TP Hải Phòng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Viện Kỹ thuật Hình sự - Bộ Công an phối hợp, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ các lực lượng Công an TP Hải Phòng tập trung làm rõ và truy bắt đối tượng.

Từ công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập các dữ liệu điện tử, lời khai nhân chứng kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ để rà soát đối tượng, truy vết hướng đến và rời khỏi hiện trường của đối tượng, các lực lượng đấu tranh đã xác định đối tượng nghi gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).

Lần theo dấu vết đối tượng, đến trưa ngày 9-1, các lực lượng tham gia đấu tranh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam tại nhà nghỉ Bắc Sơn thuộc tổ dân phố 3, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Bước đầu Nguyễn Văn Nam khai nhận làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía Bắc, tập trung ở Quảng Ninh và Vĩnh Phúc. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 vì không có việc làm, không có tiền tiêu xài, Nam đã nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền tại ngân hàng.