Nghi phạm chính là người tình của mẹ bé 3 tuổi bị 9 đinh trong não, chuyển công an Hà Nội xử lý

Cũng trong trưa nay (19/1), trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết đã triệu tập mẹ cháu bé 3 tuổi nghi bị bạo hành 9 đinh trong não và những người liên quan để lấy lời khai.

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất cũng thông tin: “Cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai với chị N.T.L (27 tuổi, mẹ cháu bé) và những người hàng xóm, người liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi nhập viện với tình trạng bị nghi bạo hành 9 đinh găm trong não.

Bên cạnh đó, vị lãnh đạo này cũng chia sẻ: "Đây là vụ việc nhạy cảm, quá trình điều tra phải tiến hành qua các bước. Chúng tôi đã lấy lời khai với mẹ cháu bé và hàng xóm, những người có liên quan”.

Còn nói về việc cơ quan công an đã tạm giữ mẹ cháu bé, vị lãnh đạo Công an Thạch Thất khẳng định: “Cơ quan công an chưa tạm giữ mẹ cháu bé mà mới triệu tập để lấy lời khai. Vụ việc này chúng tôi đã có báo cáo lên Ban Giám đốc (Công an TP Hà Nội) và có sự hỗ trợ của Phòng Hình sự Công an TP Hà Nội trong quá trình điều tra vụ việc".

Bé Đ.N.A (3 tuổi, Thạch Thất, Hà Nội) đã từng nhập viện nhiều lần trong vòng 3 tháng qua. Theo chia sẻ từ gia đình, lần đầu cháu bé nhập viện với dị vật trong mũi. Lần thứ hai, cháu bị ngộ độc thuốc sâu. Lần gần nhất, gia đình phát hiện cháu nuốt 3 cái đinh.

Gia đình ông Đỗ Hữu Chức (68 tuổi, Thạch Thất, ông nội cháu bé) chia sẻ, từ lúc con trai và con dâu ly hôn, họ không biết con dâu là chị N.T.L và bé Đ.N.A tuổi sống ở đâu. "Từ khi mẹ cháu đón cháu đi thì bắt đầu xảy ra các sự việc" - Đại diện gia đình cho biết.