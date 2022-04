Nghi phạm bắn 2 người ở Hải Phòng dương tính với ma túy, tàng trữ nhiều dao kiếm

Tối 8/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đang phối hợp với Công an quận Ngô Quyền hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý Hoàng Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại 79 đường Ngô Quyền, Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Hoàng Mạnh Hùng là nghi phạm dùng súng hoa cải bắn 2 người đàn ông vào tối 7/4.