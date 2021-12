Nghị lực giúp tôi chiến thắng ung thư

Your browser does not support the audio element.

Hôm nay trăng sáng, bất giác không thể chợp mắt được, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc biết tin mình bị ung thư và quãng thời gian chiến đấu, tìm giải pháp để đối phó với căn bệnh ung thư quái ác. Âm thanh đồng hồ tích tắc dần trôi, không biết ngoài kia mỗi giây, mỗi phút lại có thêm bao nhiêu con người không mong muốn trở thành bệnh nhân ung thư. Tôi kiên cường chiến đấu vượt qua ung thư tử cung di căn buồng trứng đã hơn 3 năm, để có được nghị lực bước tiếp trên hành trình đó, chưa bao giờ vắng bóng sự đồng hành của người bạn đời và gia đình của mình.

Tôi là Nguyễn Thị Duệ, trú tại xã Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội. Sau khi lập gia đình và có hai đứa con ngoan ngoãn, người chồng hết lòng vì vợ con, hai vợ chồng hòa thuận cùng nhau làm ăn. Gia đình tôi lúc đó là niềm mong ước của biết bao người. Nhưng số phận đã không mỉm cười với tôi, vốn là người luôn coi trọng sức khỏe, nên đầu năm 2017 khi có những dấu hiệu đau bụng tôi quyết định đi thăm khám ngay. Khi khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư tử cung, di căn buồng trứng và đã ở giai đoạn muộn. Tôi phải mổ cấp cứu cắt toàn bộ tử cung và 2 bên buồng trứng, dù đã nạo vét hết các hạch ổ bụng, nhưng chỉ số tế bào ung thư trong máu vẫn ở mức rất cao, cảnh báo nguy cơ chắc chắn sẽ dẫn đến tái phát và di căn trong thời gian ngắn. Phẫu thuật chưa kịp hồi phục, tôi buộc phải chuyển đến bệnh viện K3 Tân Triều tiếp tục điều trị.