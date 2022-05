Nghỉ lễ, ăn lẩu đừng mắc sai lầm này để tránh rước bệnh vào người

Vào những dịp nghỉ lễ, Tết, ăn lẩu là lựa chọn của rất nhiều gia đình. Lẩu là món ăn tổng hợp nhiều loại thực phẩm, do vậy, nguyên liệu nấu lẩu cũng rất phong phú, tùy vào từng loại lẩu và khẩu vị của người dùng.

Khi ăn lẩu, chúng ta thường để thực phẩm sôi liên tục khiến cho nhiệt độ thức ăn luôn nóng. Việc ngay lập tức gắp rau, thịt từ nồi lẩu đang nóng hổi, chưa kịp chờ cho đủ nguội đã bỏ vào miệng có thể dẫn đến bỏng niêm mạc miệng bởi miệng thường chỉ chịu được mức nhiệt khoảng 50 độ C.

Hơn nữa, nuốt thực phẩm nóng cũng có thể gây bệnh viêm dạ dày cấp tính hoặc viêm thực quản cấp tính.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng từng cảnh báo nguy cơ khi tiêu thụ đồ uống, thực phẩm quá nóng. Theo WHO, việc sử dụng đồ ăn nóng trên 65 độ C cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản, ung thư khoang miệng, vòm họng.

Nhúng đồ còn tái, đỏ

Nhiều người cho rằng ăn thịt chín tái thì đồ ăn sẽ ngọt hơn, nhiều dinh dưỡng hơn. Các chuyên gia cho rằng đây là thói quen nguy hiểm.

Đồ ăn chưa chín có thể chứa nhiều vi khuẩn và ký sinh trùng, cực kỳ nguy hại cho hệ tiêu hóa. Nhất là với các loại nội tạng động vật thì càng nên nấu chín kỹ.

Ăn quá lâu

Nhiều người thường có thói quen ngồi lai rai bên nồi lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện. Tuy nhiên, việc ngồi ăn trong vài tiếng đồng hồ khiến dạ dày phải làm việc liên tục bởi các dịch vị dạ dày, dịch mật, tụy phải tiết ra nhiều, liên tục để xử lý lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Do đó, ăn lâu dễ gây đau bụng, rối loạn tiêu hóa...