Nghỉ lễ 2/9: Nội Bài khuyến cáo khách ra sân bay sớm, tăng kiểm soát an ninh

Nếu có trục trặc về hành lý phải báo ngay cho nhân viên hãng hàng không hoặc nhân viên phục vụ mặt đất gần nhất.

Tại khu vực tầng 1 Nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Nội Bài đều bố trí các quầy hành lý thất lạc của các hãng hàng không nhằm giúp hành khách giải quyết các vấn đề về hành lý một cách nhanh nhất. Cụ thể, tại cánh A, B cách ly nội địa đến có 3 quầy hành lý thất lạc gồm của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways; tại sảnh E có 2 quầy hành lý thất lạc của Vietjet Air, Pacific Airlines.

Tìm hiểu kỹ các thông tin quy định khi đi máy bay để tuyệt đối tránh các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn, an ninh hàng không, đơn cử là những vụ việc mới nổi gần đây đang được dư luận phản đối mạnh mẽ như đi/đứng/nằm/ngồi lên băng chuyền hành lý; nhảy múa, check in trong khu vực sân đỗ máy bay; mang các vật cấm lên máy…

Tăng tần suất kiểm tra ngẫu nhiên với hành khách