Nghỉ lễ 2/9, đến Huế đi chơi ở những địa điểm nào?

Con đường thơ mộng

Cũng như đồi Vọng Cảnh, đồi Thiên An từng xuất hiện trong phim Mắt Biếc. Vùng đồi thông Thiên An thu hút du khách bởi các con đường quanh co lãng mạn, rợp đầy bóng thông cùng không khí trong lành.

Đến đồi Thiên An, nhiều người cảm nhận nơi đây giống như một “Đà Lạt thu nhỏ”. Cảnh vật yên tĩnh, không gian xanh mát, mang lại cho du khách những phút giây tuyệt vời bên bạn bè, người thân...

Đến lăng vua Khải Định

Du khách tham quan lăng vua Khải Định. Ảnh: Nguyễn Thị Thảo

Nghỉ ngơi ở đồi Thiên An, du khách tiếp tục di chuyển sẽ đến lăng vua Khải Định. Lăng vị vua này luôn nằm trong top đầu những lăng vua Nguyễn mà du khách thường đến. Họ ấn tượng bởi kiến trúc của lăng. So với các lăng trong hệ thống lăng tẩm ở Huế, lăng vua Khải Định tuy nhỏ nhưng rất công phu, là kết quả hội nhập của nhiều dòng kiến trúc Á, Âu, Việt Nam cổ điển và hiện đại.

Lăng vua Khải Định là đỉnh cao của nghệ thuật tạo hình sành sứ và thủy tinh, đây thực sự là công trình có giá trị nghệ thuật và kiến trúc.

Đến ngôi chùa Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng ở

Viếng cảnh chùa Từ Hiếu

Chùa Từ Hiếu nằm ẩn mình giữa không gian thiên nhiên xanh mát với hàng thông, bụi tre, hồ cá... rất thích hợp để bạn có khoảng thời gian nghỉ ngơi lý tưởng.

Không đông du khách như chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu yên tĩnh hơn. Cách trung tâm thành phố Huế không xa, đến với chùa này, du khách như tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn, tĩnh tâm cùng cảnh vật.

Du khách có phút giây thư giãn bên hồ cá, nghỉ chân dưới bụi tre, suy ngẫm được nhiều điều khi biết về lịch sử của ngôi chùa, biết đến tấm lòng hiếu thảo của người con dành cho mẹ mình...

Ngôi chùa này cũng là nơi Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng ở cũng như có khoảng thời gian tịnh dưỡng trong những năm tháng cuối đời. Ngày nay, du khách đến chùa để viếng cảnh, viếng chùa cũng như thắp nén nhang đến vị thiền sư nổi tiếng.