Nghỉ hưu, bố tôi vẫn phải đi làm kiếm tiền cho con trai lấy vợ

Nhiều lần bố nhắc nhở tôi làm mai cho anh ấy. Suốt 1 năm tìm kiếm, cuối cùng tôi đã chọn được người phù hợp với anh ấy.

Em ấy tên My, đồng nghiệp của tôi, tính tình hiền lành, chăm chỉ và ít nói. Anh tôi không chịu đi xem mắt bạn gái, buộc tôi phải đưa My về tận nhà chơi. Hôm đó, My ở lại chơi và ăn cơm với gia đình tôi. Bố mẹ và anh tôi đều rất ưng em ấy. Trư

Khó khăn lắm tôi mới tìm cho anh được 1 người con gái phù hợp. Vậy mà sự vô duyên của anh tôi đã làm cho cô gái ấy bỏ chạy.

ớc khi ra về, anh tôi còn xin số điện thoại của My.