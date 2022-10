Nghi CSGT dùng dui cui đánh nam thanh niên tới tấp

Theo vị lãnh đạo công an huyện, hành vi cán bộ CSGT đánh dân như clip là hoàn toàn sai luật. Tuy vậy, để có thông tin khách quan, Công an huyện cần tìm hiểu thật kỹ nguyên nhân từ cả hai phía (phía người dân và CSGT). Sáng 1/11, công an huyện sẽ thông tin cụ thể về vấn đề trên.