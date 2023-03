Nghi can sát hại nữ chủ tiệm spa ở Đồng Nai bị bắt

Vào cuộc điều tra, công an đã trích xuất camera an ninh quanh khu vực thì xác định Long là nghi can số 1 nên tiến hành truy bắt.

Sau 30 giờ lần theo dấu vết, công an đã bắt giữ nghi can. Hiện công an đang di lý nghi can về Đồng Nai để điều tra.

Nguyễn Tuấn