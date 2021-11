Nghi án vợ giết chồng ở Nghệ An: Trên đầu nạn nhân có nhiều thương tích

Ảnh minh họa.

Ngày 15/11, Công an huyện Nam Đàn vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc anh Đinh Hữu L. (SN 1972, trú xóm 1, xã Nam Lĩnh) tử vong 2 ngày trước.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng hiện đã tạm giữ người vợ là H.T.Ng. (SN 1974, trú xã Nam Lĩnh) để điều tra.