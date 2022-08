Nghi án người đàn ông để xế hộp Audi A6 ở cầu Nhật Tân rồi nhảy cầu tự tử

Chiều 10/8, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, Đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận này đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc khiến một người đàn ông rơi từ cầu Nhật Tân xuống bãi đất thuộc phường Phú Thượng tử vong.

"Khi nhận được tin báo, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận đã cử cán bộ tới hiện trường song lúc này nạn nhân đã tử vong. Công an phường Phú Thượng cũng đã có mặt để giải quyết sự việc. Hiện Công an quận Tây Hồ đang thụ lý làm rõ nguyên nhân cái chết của người đàn ông này", vị đại diện nói.