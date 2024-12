Nghi án cô gái bị sát hại, cướp tài sản ở TP.HCM

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định nghi phạm sát hại chị H. là một nam thanh niên ngụ cùng quê với nạn nhân. Đêm 13/12, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, người dân sống ở hẻm 78 đường Nguyễn Văn Khối (Phường 11, quận Gò Vấp) nghe tiếng động ở một phòng trọ. Khi đến thì thấy chị Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, quê quán Trà Vinh) đã tử vong nên trình báo lực lượng chức năng. Lực lượng chức năng phong toả hiện trường nơi phát hiện cô gái tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng phong toả, khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an xác định nạn nhân bị mất nhiều tài sản, trong đó có xe máy. Công an tình nghi cô gái bị sát hại, cướp tài sản. Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, công an xác định nghi phạm sát hại nạn nhân là một nam thanh niên ngụ cùng quê với chị H. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ.