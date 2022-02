Vào khoảng 7h sáng ngày 25/2, tại số nhà 366 khu 7, phố Thành Công, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 1 vụ án mạng kinh hoàng.



Nạn nhân được xác định là bà N.T.C. (Sn 1973) và hung thủ là ông Đỗ Văn A. (chồng bà C.).



Theo người dân sống gần nhà bà C., vào thời gian trên, họ bất ngờ nghe thấy tiếng cầu cứu thất thanh phát ra từ nhà ông A. nên đã chạy sang kiểm tra.

Đoạn dây điện ông A. dùng để tự sát nhưng bất thành

Tới nơi, họ phát hiện bà C. đã tử vong, nằm trên giường tại phòng ngủ. Còn ông A. trông hoảng loạn, tay đang cầm dây điện định tự tử. May mắn, mọi người chạy sang kịp, ngắt cầu dao ngăn cản ông A. làm chuyện dại dột.



Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng. Điều tra ban đầu xác định ông A. sát hại vợ rồi tự tử.



Được biết, ngày thường, vợ chồng ông A. cũng hay xảy ra cãi vã, tất cả đều do ghen tuông mà ra. Vì không thể chịu đựng được nữa nên bà C. đã bỏ nhà đi và vừa được ông A. đón về.



Hiện vụ việc được chuyển tới Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, làm rõ.