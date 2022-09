Nghi án cháu bé đi chữa bệnh tự kỷ bị thiêu xác: Nữ giúp việc không hay biết?

Sau đó, ông Q. cho thi thể cháu bé vào thùng carton rồi dán băng keo kín lại, ở thùng còn lại, người đàn ông bỏ than, xăng, dầu, xô sắt vào, dán kín lại rồi đưa tất cả lên ô tô của mình.

Trình bày tại cơ quan công an, ông Q. khai do sợ làm ảnh hưởng tới sức khỏe và tâm lý gia đình ông N. nên đã không báo sự việc cháu Q. đã tử vong, đồng thời cũng không thông báo sự việc trên tới chính quyền địa phương.

Tuy nhiên, tối 26/3, khi ra tới TP Huế, ông Q. mới báo cho bà B. biết cháu bé đã tử vong do Covid-19 và ông đã hỏa táng để lấy tro cốt.

Tiếp đó, sáng 27/3, bà B. chở ông Q. đi mua một hũ sành, hai người tìm nơi vắng người đổ tro cốt cháu bé vào. Sau đó, ông Q. đã liên hệ với gia đình nạn nhân, đem hũ tro cốt tới bàn giao và thông báo về nguyên nhân cái chết của cháu Q.

Trở lại nghi án cháu bé được bố mẹ gửi đi chữa bệnh nhưng tử vong rồi người giữ trẻ tự ý thiêu thi thể. Cơ quan Công an nhiều lần mời đại diện gia đình bị hại là ông N.H.N đến để làm việc và cung cấp các mẫu vật nhằm phục vụ quá trình điều tra.

Tuy nhiên, ông N.H.N có đơn xin đến làm việc chậm do bản thân bị bệnh thận, sức khỏe không tốt. Ngày 9/4/2022, ông N.H.N gửi đơn xin miễn tố giác tội phạm đối với ông L.M.Q nhưng đến ngày 3/8/2022, ông N.H.N. tiếp tục có đơn tố cáo trở lại.

Từ khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu gia đình ông N.H.N cung cấp mẫu vật phục vụ giám định. Tuy nhiên, đến ngày 9/9/2022 ông N.H.N mới bàn giao cho cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đem các mẫu trên đi trưng cầu giám định tại TPHCM.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.