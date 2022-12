'Nghẹt thở' trước biển người mừng Messi và Argentina vô địch World Cup

Your browser does not support the video tag.

Ngay khi Messi cùng đồng đội đánh bại Pháp sau trận chung kết kịch tính để vô địch World Cup 2022, cả đất nước Argentina như vỡ òa trong niềm vui khôn xiết.



Người dân tại quê hương vỡ òa trong hạnh phúc khi Messi cùng đồng đội mang về chiếc cúp thứ 3 cho Argentina