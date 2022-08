'Nghèo' như Hoàng Dũng: quay MV chỉ dám quay 3 cái 1 lần

Qua EP Yên, Hoàng Dũng muốn nhắc về chặng đường thanh xuân, quãng thời gian rất đẹp trong cuộc đời của mỗi người. Đây cũng là cảm xúc của Hoàng Dũng sau khi trải nghiệm tình yêu, với các bài hát được viết từ góc độ của một người đã trưởng thành và nhìn lại những gì mình có: “Tuy EP có tính cá nhân của tôi nhưng cũng có câu chuyện của những người mà tôi tâm sự, những chuyện tình yêu mà tôi được biết chứ không hẳn là một ca khúc gửi tới ai đó cụ thể”.

MV ''Ném Câu Yêu Vào Không Trung''

Nam ca sĩ cũng chính thức xác nhận sẽ tổ chức concert tại TP.HCM và Hà Nội dự kiến vào tháng 10, tháng 11/2022.

