Nghẹn ngào lời kể của người mẹ sau khi bé trai 10 tuổi tử vong

18h30 ngày 4/1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, xác nhận, bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. Kết luận này có sự phối hợp liên ngành giữa các đơn vị pháp y, y tế, chính quyền liên ngành cũng như đánh giá hiện trạng tại vị trí bé trai bị tai nạn.

Sau khi nhận thông tin bé Nam đã qua đời, chị Linh (mẹ nạn nhân) ngồi co ro thất thần giữa nhà. Trong khi cha bé là anh Thái Văn Tấn Tài từ hiện trường vẫn chưa thấy trở về nhà, trước đó anh vẫn luôn túc trực ở nơi xảy ra tai nạn cầu mong một phép màu. Được biết, hai vợ chồng chị cũng đã tính đến các phương án làm lễ an táng cho bé Nam, trong đó dành khoảng đất để an táng bé.