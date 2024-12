Nghẹn lòng lá thư gửi bố 'trên trời' của cô bé học lớp 1

“Bố ơi! Mẹ bảo là bố mất từ khi con hơn 3 tuổi, con hỏi mẹ bố mất là đi đâu mà lâu về vậy? Mẹ bảo là: “Bố đi lên trời cao để nhìn xem con có ngoan và học giỏi không?”. Con hứa sẽ ngoan và học giỏi bố ạ!”, đó là lá thư khiến độc giả nghẹn lòng của Nguyễn Bảo Ngọc - lớp 1A, Trường Tiểu học Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Trong bài viết tham dự cuộc thi “Trường học hạnh phúc” - năm 2024 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phối hợp thực hiện, em Nguyễn Bảo Ngọc đã bộc lộ những tâm tư, tình cảm hết sức ngây thơ, trong trẻo khiến ai đọc cũng xúc động qua lá thư gửi bố của mình. Vượt qua hơn 80.000 tác phẩm dự thi, lá thư của Bảo Ngọc đã được vinh danh trong Top 10 tác phẩm ấn tượng nhất cuộc thi năm nay. Trong thư, Bảo Ngọc viết: “Bố kính yêu! Con năm nay bắt đầu đi học lớp 1 rồi bố ạ! Con học Trường Tiểu học Quảng An. Ngày đầu tiên mẹ đưa con đến trường, con thấy trường xa lắm bố ạ! Đi qua cả trường mầm non, đi qua chợ, rồi lại chui qua gầm cầu. Con hỏi mẹ: Mẹ ơi! Sao lên lớp 1 đi học xa vậy hả mẹ? Mẹ trả lời con là: “Mẹ chọn ngôi trường tốt nhất cho con để con học”. Ngồi sau lưng mẹ, con vẫn ngắm được cảnh đường phố rồi cũng đến cổng Trường Tiểu học Quảng An. Oa, một ngôi trường vừa to vừa đẹp, có cây xanh mát cả sân trường, có cả bể bơi bốn mùa nữa con thích lắm bố ạ! Cô giáo của con có tên giống con, cô Ngọc rất giỏi, cô được đi thi dân vận khéo và được lên cả tivi nữa ạ! Cô dạy con tập đọc, tập viết, làm Toán, đọc thơ. Trên đường đi học về con đọc cho mẹ nghe và kể chuyện những món ăn ngon ở trường, bác bếp nấu ăn ngon lắm bố ạ! Con đường đi học của con giờ như ngắn lại, con không thấy đường đến trường xa nữa vì con thích học ở ngôi trường này. Trường to và đẹp, đồng phục cũng đẹp, cô giáo và các bạn yêu con, con đi học rất vui. Đây là ngôi nhà thứ hai của con bố ạ! Bố ơi! Mẹ bảo là bố mất từ khi con hơn 3 tuổi, con hỏi mẹ bố mất là đi đâu mà lâu về vậy? Mẹ bảo là: “Bố đi lên trời cao để nhìn xem con có ngoan và học giỏi không?”. Con hứa sẽ ngoan và học giỏi bố ạ! Con vừa được nhà trường trao tặng học bổng “Ước mơ xanh”, cô giáo khen con, các bạn yêu con. Cuối thư, Bảo Ngọc viết: “Con cảm ơn cô giáo và nhà trường đã cho con những kỷ niệm đầu tiên thật đẹp. Con yêu ngôi nhà thứ hai của con. Con yêu ngôi nhà lớn, con yêu ngôi nhà nhỏ. Con nhớ bố! Công chúa xinh đẹp của bố!”. Chia sẻ với PV Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Bảo Ngọc cho biết, em rất vui khi đạt giải thưởng này và muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo đã dạy dỗ em. Cô là người mà em cảm thấy biết ơn nhất, bên cạnh việc chăm sóc cho từng bữa ăn giấc ngủ, cô còn là người cổ vũ, khích lệ để em có đủ tự tin tham gia cuộc thi và nhận giải thưởng đáng quý này. Bảo Ngọc cũng mong muốn chia sẻ giải thưởng và niềm vui này với tất cả các bạn và các anh chị đã thi chung với em. Với em, tất cả mọi thí sinh tham dự cuộc thi đều là những người chiến thắng.