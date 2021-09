Nghe trước đoạn preview Coldplay và BTS hát 'My Universe': Chỉ 30 giây cũng đủ khiến dân tình điên đảo!

Đoạn preview 30 giây nghe trước ca khúc 'My Universe'

Phần lyrics bao gồm cả tiếng Hàn và tiếng Anh của đoạn preview như sau:

'너와 함께 날아가

when I’m without you, I’m crazy

자, 어서 내 손을 잡아

We are made of each other baby

You (you) you are (you are) my universe

And I (I) just want (just want) to put you first

You (you) you are (you are) my universe

And you make my heart light up inside

My universe.'

Tạm dịch:

'Tôi cất cánh bay lên cùng với em

Khi không có em cạnh bên, tôi như muốn điên lên

Nào, giờ chúng ta hãy nắm lấy tay nhau nhé

Chúng ta thuộc về nhau mà, baby

Em, em chính là vũ trụ của tôi

Và tôi chỉ muốn đặt em là ưu tiên số một

Em, chính em là vũ trụ của tôi

Và em đã thắp sáng lên con tim tôi

Em chính là vũ trụ của riêng tôi.'

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn preview này đã trở thành chủ đề hot trên diễn đàn mạng Hàn Quốc. Nhiều Knet rất phấn khích chờ đợi bản full của 'My Universe' bởi Coldplay và BTS đều là những nhóm nhạc hàng đầu trên thế giới. Ngoài ra, giai điệu phần điệp khúc cho đến lyrics ngọt ngào và cả phần lời tiếng Hàn được hé lộ cũng khiến Knet cảm thấy vừa tự hào vừa xúc động.

Một số bình luận của Knet:

- Bài hát hay quá ㅠㅠ Tôi rất mong chờ nó, Vì vậy tôi đã đặt mua đến 3 cái CD haha!!